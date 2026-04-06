„Не си отива всъщност, той си е тука”, сподели поетът Недялко Йорданов в деня, в който страната научи за кончината на Михаил Белчев. Творецът си отиде на 79-годишна възраст, малко преди да навърши 80. Вестта за смъртта му беше съобщена тази сутрин от негови близки.

Михаил Белчев оставя след себе си десетки изпети песни, десетки стихове, претворени в мелодии от най-големите български звезди, както и филми и книги.

В дома си ни прие Недялко Йорданов – автор на текста на емблематичната „Не остарявай, любов” и верен приятел на Белчев. Двамата се запознават преди пет десетилетия, когато Белчев завършва режисура в Ленинград и прави филм за Йорданов. „Не се сбогувахме. „Недялкооо...” – каза – „отивам си”. Викам: „Мишо, недей така”. „Ама разбрах, че си отивам”, разказа поетът за последния им разговор.

Йорданов си спомни и за песента, която Белчев му е посветил: „Пиши, приятелю, аз моля те, пиши, защото спреш ли, аз ще спра да дишам. Мишо спря да диша, аз продължавам да пиша... какъв абсурд е това животът!”.

Новината за кончината му предизвика вълна от реакции сред неговите колеги. „Днес по улиците на Пловдив ме питаха: „Как сте, г-жо Иванова?”, аз плачех и всички знаеха, че си е отишъл той. Сбогом, Мишо!”, сподели Мими Иванова.

Йорданка Христова подчерта, че Белчев е от „незаменимите”, влезли във всеки дом и всяка душа.

Примата на българската музика Лили Иванова написа в социалните мрежи: „Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец! Твоето творчество остава вечно!”.

Михаил Белчев е отличен още през 1987 г. като „Заслужил артист”. Носител е на редица литературни награди, на орден „Стара планина”, а актьорската гилдия му връчва и почетната награда „Икар”.

Творецът оставя следа и в кариерата на Веселин Маринов, като създава текста за една от най-популярните му песни – „България”. „Това е единствената песен в моя репертоар, която не остарява, тя не е подвластна на времето”, заяви Маринов.

Самият Михаил Белчев остави своето послание в стихове: „След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само за едно ще съжалявам, че няма да ме има някой ден”.

В „Интервюто в Новините на NOVA” братята Благовест и Светослав Аргирови споделиха своите спомени за големия творец. Благовест Аргиров определи Михаил Белчев като „емблематична личност за българската култура” и подчерта силното въздействие на неговата поезия дори върху хора, които не са българи, давайки за пример съпругата си.

Благовест Аргиров припомни съвместната им работа над някои от най-популярните им песни. Сред тях е „Залез”, с която печелят наградата „Мелодия на публиката” през 1984 г. на телевизионния конкурс „Мелодия на годината”. Друга знакова песен по текст на Белчев е „Лотка в дъжда”.

Последната им обща продукция е песента „Името ти е жена”, изпълнена заедно с Тони Димитрова. Благовест разказа, че в този случай той първо е написал музиката, а Белчев е създал „невероятния текст” впоследствие. По думите му, когато под един текст стои името на Михаил Белчев, музикантите знаят, че той ще бъде „завладяващ и дълбок”.

Светослав Аргиров нарече изминалата седмица „черна” и „страстна”, тъй като освен Михаил Белчев, музикалният свят е загубил още двама негови близки приятели.

Той описа Белчев като изключително ерудиран и талантлив човек, с когото разговорите винаги са били на много високо ниво.

Братя Аргирови подчертаха, че след кончината на Михаил Белчев остава „огромна празнина”, тъй като той е бил от малцината „незаменими” творци в българската музика.

Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов". Композиторът си отиде на 79 години.