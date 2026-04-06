Артистичният свят в България и всички любители на хубавата музика изразиха скръбта си след смъртта на големия Михаил Белчев. Примата на българската музика Лили Иванова написа:

„Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!”.

Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев



Мая Нешкова публикува цитат на Белчев, а от група „Тангра” припомниха една от песните им отново по негов текст.

Поклон пред поета на мелодията на любовта, написаха в профила си във Facebook от Съюза на артистите в България по повод кончината на Белчев. „Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар" за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си", се казва в публикацията.

„Скъпи мой, каквото и да кажа ще е малко, но не мога да не ти благодаря за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа! Ще ни липсваш неописуемо, а сянката ти в стената остава да стои красиво във вечността!", написа певицата Йорданка Христова във Facebook.

Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов". Композиторът си отиде на 79 години.

