Защо авиокомпаниите повишават цените на билетите и какви са правата на туристите
Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Той си отиде на 79 години
Артистичният свят в България и всички любители на хубавата музика изразиха скръбта си след смъртта на големия Михаил Белчев. Примата на българската музика Лили Иванова написа:
„Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!”.
Мая Нешкова публикува цитат на Белчев, а от група „Тангра” припомниха една от песните им отново по негов текст.
Поклон пред поета на мелодията на любовта, написаха в профила си във Facebook от Съюза на артистите в България по повод кончината на Белчев. „Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар" за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си", се казва в публикацията.
„Скъпи мой, каквото и да кажа ще е малко, но не мога да не ти благодаря за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа! Ще ни липсваш неописуемо, а сянката ти в стената остава да стои красиво във вечността!", написа певицата Йорданка Христова във Facebook.
Поклонението ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов". Композиторът си отиде на 79 години.
