Българската агенция по безопасност на храните спря частично дейността на месокомбинат в Свищов заради сериозни нарушения при съхранението и проследимостта на месото и месните продукти. Повече от 10 тона храни ще бъдат унищожени, тъй като не отговарят на изискванията за безопасност.

Проверката продължава. С нея са ангажирани екипи на областните дирекции по безопасност на храните във Велико Търново, София-град и Плевен. Това съобщават от пресцентъра на БАБХ.

Различни видове месо – сурово и преработено – са съхранявани в едни и същи хладилни камери, без ясно разграничение и при компрометирани хигиенни условия. В отделни помещения са открити замърсени повърхности, лошо поддържани стени и подове, както и липса на топла вода и необходимите средства за измиване и дезинфекция.

Липсвала пълна проследимост на значителни количества месо. Част от продуктите били без етикети, без ясно обозначени партидни номера и дати на замразяване, което прави невъзможен ефективният контрол и създава риск за здравето на потребителите, уточняват от БАБХ.

В хладилните камери на предприятието са открити над 4,3 тона месо и месни продукти, включително свинско, телешко и птиче месо, кайма и различни обрезки, съхранявани при условия, които не отговарят на нормативните изисквания. Някои от тях са без идентификация, други – с изтекъл срок на годност. Допълнително са намерени още 800 агнета без здравна маркировка. Всичко това ще бъде унищожено.

Снимка: Пресцентър на БАБХ

Докато не бъдат отстранени всички нарушения, БАБХ разпореди частично спиране на дейността на предприятието, включително използването на конкретни хладилни съоръжения. Дейността може да бъде възобновена само след повторна проверка, която да докаже пълно съответствие със законовите изисквания.

Българската агенция по безопасност на храните извършва постоянни масирани проверки в цялата страна. Целта е защита на общественото здраве и недопускане на опасни храни до потребителите.

Редактор: Станимира Шикова