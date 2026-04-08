Вечеря за сетивата в Лондон: Кулинарно изживяване съчетава храна, звук, светлина и аромат
„Пътна полиция“ започва засилени проверки за Великден
Спортни новини (07.04.2026 - късна)
Кампания „Отговорни на пътя” има за цел да насочи вниманието към един от най-важните социални проблеми у нас
Правосъдният министър предлага дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова заради връзки с Пепи Еврото
Илияна Йотова удостои медийната платформа „24 часа“ с Почетния знак на президента
Юда се уговаря да предаде Спасителя за тридесет сребърника
Днес е третият ден от Страстната седмица, в която проследяваме стъпка по стъпка доброволния път на Христос през мъченията, кръстната смърт и Възкресението - в името на спасението на човечеството.
На Велика сряда православната църква ни припомня за грешницата, която от разкаяние изляла всичкия елей, който имала, върху главата на Спасителя в знак на почит. Макар и в очите на околните това да било прахосване, защото елеят струвал пари и, ако се продаде, можело парите да се раздадат на сиромаси.
Именно на Велика сряда Синедрионът решава да осъди Иисус Христос. Това е върховният съд на древен Израел, съставен от 70 души и първосвещеника. А Юда отива при юдейските първенци и се уговаря с тях да предаде Спасителя за тридесет сребърника.
