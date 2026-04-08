Днес е третият ден от Страстната седмица, в която проследяваме стъпка по стъпка доброволния път на Христос през мъченията, кръстната смърт и Възкресението - в името на спасението на човечеството.

На Велика сряда православната църква ни припомня за грешницата, която от разкаяние изляла всичкия елей, който имала, върху главата на Спасителя в знак на почит. Макар и в очите на околните това да било прахосване, защото елеят струвал пари и, ако се продаде, можело парите да се раздадат на сиромаси.

Именно на Велика сряда Синедрионът решава да осъди Иисус Христос. Това е върховният съд на древен Израел, съставен от 70 души и първосвещеника. А Юда отива при юдейските първенци и се уговаря с тях да предаде Спасителя за тридесет сребърника.

