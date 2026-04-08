Отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира по публикации в социална мрежа за непристойни действия на прокурор при спор до паркинг. По информация на NOVA става въпрос за зам.-шефа на Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова.

Проверката е предизвикана от публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на столичните улици „Цар Самуил“ и „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжната прокуратура. По данни от въпросното видео Върховната касационна прокуратура се самосезира и изиска становище от Комисията по професионална етика към ВАП за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на прокурорите и следователите.

Поводът за казуса е разказ на гражданин на име Боян Георгиев, който сподели в социалните мрежи зa неприятна случка, станала на 6 април 2026 г. около 17:00 ч. в центъра на София. Той се движел по еднопосочна улица, когато автомобил, управляван от жена на около 56-57 години, се появил в насрещното движение. Жената му направила знаци да отбие назад, но тъй като Боян отказал да отстъпи, тя продължила напред с автомобила, докато броня до броня се доближила до неговата кола.

Според разказа му след като излязла от колата, тя заявила: „Бързам. Дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи“. След като той отново отказал, жената заплашила: „Още една дума и ще ти съсипя живота“ и се опитала да снима регистрационния му номер. Това накарало и Боян да излезе от колата и да я фотографира, докато шестима свидетели наблюдавали сцената. Жената най-накрая се върнала зад волана и преместила автомобила си.

Проверката на ВКП следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.