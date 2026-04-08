Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев назначи старши комисар Пешо Петров за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Силистра. Днес той беше представен пред ръководния състав от заместник-министър Калоян Милтенов.

От 2010 година до момента Пешо Петров ръководи сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в областната дирекция, като в кариерата си е заемал редица длъжности, сред които разузнавач, инспектор, началник на група и началник на сектор "Криминална полиция" в Районното управление в Силистра.

Досегашният директор, старши комисар Мартин Недялков, е преназначен в Звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи.

