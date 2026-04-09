Над 190 хиляди автомобила ще се отправят на път за Великденските празници, сочат данните на агенция "Пътна инфраструктура". Най-много - около 65 хиляди, ще тръгнат по автомагистрала "Тракия". От 15 до 20 ч. днес е забранено движението на тежкотоварни камиони по скоростния път с цел облекчаване на трафика. От КАТ напомнят, че над 700 екипа и повече от 500 камери ще следят за скоростта и спазване на правилата.

Близо 200 000 автомобила напускат София за Великден

"Нека да сме толерантни и търпеливи. Надяваме се, че при спазване на правилата и в случай, че не настъпят ПТП-та - ще има едно нормално придвижване на всички. Дистанцията е много важна за движение по пътищата с висока скорости. Това е основният фактор, който влияе за настъпване на ПТП-та. Така че при едно евентуално влошаване на времето - скоростта трябва да се редуцира, а дистанцията да се увеличи", посъветва главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" при ГДНП.

