От 15 април 2026 г. „Център за градска мобилност“ въвежда промени в организацията на градския транспорт в София. Те включват разкриването на нова автобусна линия №65, както и актуализация на маршрута на линия №107.

Новата автобусна линия №65 ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква. В посока към Бояна маршрутът преминава през улиците „Александър Пушкин“, „Беловодски път“, „Севастократор Калоян“, „Брезовица“, „Боянско езеро“, „Младост“ и „Белите брези“, като крайната спирка е при Боянската църква. В обратна посока автобусите ще се движат по същия маршрут в обратен ред до метростанция „Красно село“.

Промени се въвеждат и в маршрута на автобусна линия №107. В посока към кв. „Карпузица“ автобусите ще се движат от кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Овча купел“, по бул. „Цар Борис III“ и през улиците „Народен герой“, „Любляна“, „Евлия Челеби“, „Княжевска“ и „Буря“. В обратна посока маршрутът следва същите улици до началната точка.

Интервалът на движение по линия №107 ще бъде 20 минути в делнични дни и между 35 и 40 минути в празнични дни.

Във връзка с промените се разкриват и нови спирки. Сред тях са „Кв. Овча купел“ в локалното платно на бул. „Цар Борис III“ при кръстовището с бул. „Овча купел“, както и „Кв. Павлово“, разположена между улиците „Гусла“ и „Народен герой“. Добавят се и двупосочни спирки „Ул. Владайска река“ при ул. „Войводина могила“ и „Ул. Любляна“ при ул. „Любляна“, разположени по ул. „Народен герой“.

