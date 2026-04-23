Над 7 милиарда лева кредитна задлъжнялост при младите - това е един от тревожните изводи след мащабната дискусия на фондация „Заедно в час“, която събра на една маса държавата, бизнеса и образованието.

Как тези черни статистики могат да се превърнат в умения за управление на парите? Възможно ли е финансовата грамотност да влезе в класните стаи още от първи клас и готови ли са учителите за това предизвикателство? Темата в „Социална мрежа” коментират Велислава Торчанова, учител в ПГ „Княгиня Евдокия” и Кристина Николова, обучител на учители във фондация „Заедно в час”.

Финансовата грамотност в училище: МОН обмисля разширени теми в областта на финансите

„Два са основните изводи, до който стигнахме след дискусията. Първият е, че има достатъчно инициативи и възможности, които се случват по места в училищата, има учители, които използват много креативно учебния план и развиват по чудесен начин уменията на децата, включително това да боравят с пари. Но това е несистемно и не се случва навсякъде”, каза Кристина Николова.

Вторият извод, по думите ѝ, е, че е необходима практическа насоченост на всички дейности, които се случват във връзка с развиването на умения. „Не са достатъчни дефинициите, нужна е практика, а тази практика е както в училището, така и в семейството”, каза още тя и допълни, че част от финансовата грамотност е умението да мислим критично.

Програма за финансова грамотност учи децата как да харчат разумно и да спестяват

Велислава Торчанова пък коментира, че финансовата грамотност за един млад човек означава да може да управлява бюджета си. „Не само да може да управлява джобните си, а да знае как да задели, как да инвестира и да спести парите си, как да бъде социално отговорен”, посочи тя.

