Министерството на образованието обмисля нови промени в учебната програма, които включват повече теми в областта на финансите. Тази учебна година МОН създаде специален модул „Финансова грамотност”. Целта му е да запознае учениците с операциите с пари и предприемачеството.

Ивет е в 11 клас и учи предприемачество от три години. Тя смата, че е финансово грамотна, но винаги има какво да научи.

Оказва се, че и някои по-малки ученици определят себе си като финансово грамотни. Сред тях е Максим, който е в 5 клас. Той споделя, че през изминалите четири години е научил как да спестява пари, как да ги разпределя правилно и как да прави семеен и личен бюджет.

Обучението по финансова култура е застъпено в различни учебни предмети.



"Учениците имат казуси, свързани с доходи, разходи, определяне на финансовия резултат , разпределяне на финансовия резултат", разказва Ели Руменова, старши учител по предприемачество в 108 СУ "Никола Беловеждов"

Промените в образователната система ще включват разширени теми в областта на капитала.



"Националната програма „Умения на фокус” дава възможност на училищата да кандидатстват в модула на просветното ведомство „Финансова грамотност” и да осигурят финансиране на дейности, чрез които бих а могли да повишат финансовата грамотност на учениците", посочва Анелия Рускова, главен експерт в дирекция "Съдържание на предучилищното и училищно образование"

През февруари за шеста поредна година ще се проведе Националното състезание по финансова грамотност за ученици от 5-ти до 12-ти клас.



"Националното състезание по финансова грамотност е една проверка на знанията на учениците в цялата страна. То се провежда в два кръга-областен и национален. Изискването за учениците, които се класират в националния кръг е да постигнат поне 20 точки от максималния брой 30", коментира още Рускова.



"Форматът на състезанието по финансова грамотност включва 7 задачи, като голяма част от тях са практически насочени. Това е изключително математическо състезание, като включва финансови термини", допълва Рускова.

Редактор: Цветина Петрова