Започваме процедурата за новия план за управление на Природен парк „Витоша“, който се надявам, че има сериозен шанс да реши въпросите на Витоша. Моето предпочитание е този план да бъде изработен не просто от Министерството на околната среда и водите, а да включи по-широка консултация. Това заяви в студиото на „Пресечна точка” служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов.

Той определи като крачка в правилната посока меморандумът за сътрудничество за развитие на природен парк „Витоша“, който беше подписан межу Министерството на земеделието и храните и Столичната община. „Ние виждаме Витоша като част от София. Институционално тя е някъде в дъното на Агенцията по горите към Министерството на земеделието. Тази асиметрия между очевидното и административното създава много проблеми в изграждането на една сериозна концепция и план за развитие, но се надявам, че този меморандум ще придвижи нещата напред”, коментира Попов.

По отношение на намаляването на таксите за отделни типове отпадъци в така наречения ПУДООС, служебният министър заяви, че „това е малка стъпка в една много голяма реформа, от която сектор „Отпадъци“ се нуждае”. Той посочи още, че таксите са за най-различни типове отпадъци - някои се свалят с по три, четири пъти, а други, по думите му, с по шест, седем пъти.

„Въпросът за контрола е много по-сериозният въпрос, отколкото това, че ние свалихме таксите. Истината е, че ние не упражняваме достатъчен контрол върху организациите по оползотворяване и много други, занимаващи се с отпадъци”, заяви той. По думите му това се дължи отчасти заради „дупки и вялост” на закона, както и заради недостатъчен капацитет в Министерството и неговите структури. Той посочи, че има и други причини, които обаче няма да коментира.

„При фотоволтаиците и индустриалните батерии има интересен феномен - в момента в България се внасят огромни количества батерии и фотоволтаици. Плащането на продуктова такса при влизането е задължителна”, каза Попов. „Моето предложение за бъдещото правителство е да създаде държавен фонд, в който тези такси да се събират. Те трябва да се събират на годишна база, формирайки фонд, който да бъде защитен от инфлацията със стабилни инвестиции”, заяви още служебният министър на околната среда и водите.

