Шест нови случая на морбили са регистрирани в страната. Общо заболелите са 165 души, показват данните към 23 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Два от новите случаи са във Враца, два - в Ловеч, и по един заболял е докладван от Плевен и от София. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 1 до 14 г.

От началото на разпространението на болестта в страната са приложени над 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Един болен от морбили може да зарази почти всички неимунизирани в затворено помещение

Причинителят на морбили е силно заразен. При близък контакт с човек, заразен с морбили, трябва да се потърси медицинска помощ незабавно, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо. Още по-внимателни следва да бъдат хората, ако не са ваксинирани или преболедували морбили, ако е налична бременност, ако има отслабена имунна система или са с бебе.

От началото на март 2026 г. досега срещу морбили са ваксинирани 20 хиляди деца, съобщи преди два дни Илия Тасев, директор на дирекция "Обществено здраве" към Министерството на здравеопазването. На 19 март здравното министерство съобщи за първите осем случая на морбили, потвърдени в община Бяла Слатина, област Враца. Тогава беше разпоредена извънредна имунизация срещу морбили на всички деца с пропуснати ваксини.

