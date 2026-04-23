Всеки втори млад българин до 29 години не работи. Това показват данните на Евростат за 2025 година. Най-много работещи младежи до 29-годишна възраст има в Нидерландия, Малта и Германия. В другата крайност, с най-ниска младежка заетост е Италия, следвана от Румъния и България.

Според агенцията по заетостта у нас средногодишният брой на официално регистрирани безработни младежи до 29-годишна възраст е 17 663 души, което е почти 12% от всички безработни. През първото тримесечие на тази година броят им се е увеличил и вече е 17 938.

Христиана е на 24 и вече 7 години работи като сервитьор. Идва от Ловеч, но живее и се издържа сама в София. А докато сервира, Христиана учи китайска специалност в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

"Аз съм израснала в малко семейство, което никога не е било толкова заможно. На 16 прецених, че ще имам нужда да си изкарвам допълнителни доходи, за да мога да си позволявам повече, отколкото моите родители могат да си позволят”, разказва Христиана.

За разлика от Христиана, хиляди други младежи у нас не са на работа. Експертът по „Човешки ресурси” Мария Стоева обяснява, че GEN-Z поколението иска да работи, но по свои правила.

"Не иска да работи евтино, без гъвкавост, без да му се даде смисъл, отказва да работи и обикновени професии, които изискват много елементарни повтарящи се действия”, казва експертът.

"Аналоговото" поколение Z



Именно затова от Тетевен в София идва и 20-годишният Иван, който учи „Икономика” в УНСС, но е част и от голяма агенция за недвижими имоти.

"Избрах тази професия заради динамиката, защото мога да съчетавам личните си ангажименти с професионалните перфектно. Харесва ми развитието занапред. Затова съм избрал и да работя, и да уча", разказва Иван.



За връстниците му, които не работят, Иван намира своето обяснение. "Избират лесния път да не се трудят, да не излизат от зоната си на комфорт, а аз не съм от тези хора, предпочитам да изляза нея", споделя той.

