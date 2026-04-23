България е завършила 2025 г. с по-висок дефицит от допустимия според европейските правила за фискална дисциплина. Те налагат дефицитът да е не повече от 3% от БВП. Според данните на НСИ и Евростат през миналата година недостигът в хазната е достигнал 3,5%, или 4,1 милиарда евро. Той е най-големият за последните 4 години.

Екип на NOVA потърси отговор от бившия финансов министър Теменужка Петкова каква може да е причината за това разминаване, но не получихме такъв.

Една от стъпките пред нашата страна е да поиска от Брюксел да извади от сметката разходите за отбрана. Такава възможност има и беше уточнена още при решението за обща отбранителна финансова стратегия в Съюза. Според Любомир Каримански от БНБ това може да не е достатъчно, за да падне дефицитът точно до 3%.

„Колкото и да окажат влияние, няма да намалят толкова дефицита, колкото би ни се искало”, смята Каримански.

В дефицита за 2025 година не са включени държавните плащания към фирми по договори за обществени поръчки, като е било записано, че парите ще бъдат дадени през 2026 година, допълни Каримански.

„За миналата година не издадоха фактурите, които трябваше да издадат за извършена дейност. Задържаха ги, за да поддържат дефицита по-нисък”, обясни Каримански.

Мнението на Фискалния съвет е, че 2025 г. е била икономически добра година и е можело дефицитът да бъде много под тези 3%, а не над тях.

„Ние трябваше да имаме постигнат дефицит приблизително 0,8%, максимално дори трябваше да сме до нулата. 2025 беше икономически много добра година”, заяви Любомир Дацов.

От служебното правителство изпратиха позиция до NOVA, че държавата е без бюджет за 2026 г., а развитието на фискалната политика зависи от визията на следващото редовно правителство за реализирането на приоритетните му политики и програми и начините за тяхното финансиране.