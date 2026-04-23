В предаването „Челюсти” по NOVA NEWS политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Александър Симов коментираха бъдещето на БСП, след като на тези избори, партията не успя да прескочи 4-процентовата бариера. Двамата се обединиха около мнението, че идването на Крум Зарков като председател на столетницата е дало нов заряд на партията.

"БСП плаща горчива цена за последните си 5 години. Корнелия Нинова вкара партията в едни безкрайни вътрешни драми. Хората спряха да виждат в БСП партия, която би променила нещо. Крум Зарков трябваше да плати тази сурова цена. Несправедливо е той да държи тази цена”, каза бившият депутат от партията Александър Симов.

„Челюсти”: Ще оправдае ли Румен Радев очакванията на избирателите си

Двамата коментираха и каква ще бъде ролята на останалите партии в следващото Народно събрание.

"Големият въпрос е какво наля толкова гласове в конкурентите. Поведението на ГЕРБ не беше печелившо. Избирателите на ГЕРБ не са им простили, че Пеевски казваше какво да се случва. А той държеше да го казва публично. Резултатите показват, че това не донесе положителен успех за партията", коментира Георги Харизанов.

