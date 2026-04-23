Проверка на NOVA установи било ли е името на Ивайло Калушев част от избирателните списъци в Монтана близо 2 месеца, след като тялото на мъжа беше открито под връх Околчица? Това, което стана ясно е, че името на Калушев действително е било включено в предварителни избирателни списъци пред секция в Монтана. То е било премахнато в окончателния избирателен списък за вота на 19 април. По официални данни Калушев се е водел с постоянен адрес в Монтана.

"Името на Ивайло Калушев фигурира в предварителния избирателен списък, който се отпечатва след последна актуализация на 27 февруари. Съгласно изборния кодекс имаме

задължение 40 дни преди изборите да бъде обявен избирателния списък на място до избирателната секция", каза началникът на отдел „Административно обслужване”- Монтана Димитрина Миленкова.

"Смъртният акт на лицето Ивайло Калушев е издаден по-късно – на 18 март, и в окончателния списък за гласуване, това лице не фигурира“, допълни още тя.

