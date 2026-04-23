Кога да очакваме клетвата на новите депутати и кога ще дойде ред на новото 107-о правителство на България?

В събота ЦИК ще обяви поименния списък с депутатите в новия парламент. Следва свикване на първо заседание, което, по прогнози, ще се случи следващата сряда или четвъртък.



Заради ясното мнозинство този път не се очаква да има проблем с избирането на председател на парламента, така че максимално бързо ще бъдат сформирани и парламентарните групи.



След това победителите на изборите – „Прогресивна България”, ще получат първия мандат от президента Илияна Йотова за съставяне на правителство.

Редактор: Ина Григорова