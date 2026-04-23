„Войната в Иран постави 4 геополитически процеса, които ще определят международното положение отсега нататък”. Това коментира в предаването „Денят на живо” Веселин Вълчев, дипломат и бивш генерален консул в Лос Анджелис и Кипър.

„На първо място се намираме, бих казал, в глобален конфликт. Някои го наричат трета световна война. На второ място войната в Иран поставя край на еднополюсния свят, който съществуваше след Студената война. На трето място имаме пренареждане в „триъгълника на Кисинджър” - САЩ, Русия и Китай”, коментира Вълчев.

И обясни, че „двата срещуположни ъгъла” – Русия и Китай, са се сближили, което е проблем за САЩ. Сега политиката и политическите ходове на президента Тръмп, които бяха обяснени в националната стратегия за сигурност, са насочени към стабилизиране на отношенията с Русия.

„Вчера беше изпратена покана на Русия да участва в събитието на Г-20, което ще се проведе през декември в Маями. Бихме могли да очакваме една поредна среща между президента Тръмп и президента Путин”, коментира дипломатът.

Четвъртият геополитически процес, който той наблюдава, е началото на края на следвоенния световен ред, главно в неговите два компонента: международното право и международните институции. „Това показва, че войната стана средство за разрешаване на световните въпроси. Имаме не силата на правото, а правото на силата”, коментира Вълчев.

По думите му в конфликтите в Украйна и Иран се наблюдават няколко неща.

„Украйна поръчва военно оборудване на ЕС, той го поръчва от САЩ, САЩ го произвеждат, продават го на ЕС и Европа, а те го предоставят на Украйна. От другата страна – на Русия ѝ трябват войници и военно оборудване. Тя се обръща към Северна Корея и към Китай, естествено срещу газ и нефт. Включват се и Индия, и Виетнам. Тоест в този конфликт вече участват над 50 държави. По същия начин е и конфликтът в Иран. В него също участват страни около Персийския залив, от Турция до Китай”, коментира експертът. И изчислява, че в двата конфликта непосредствено участват над 80 държави.

