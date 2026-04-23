След като станаха ясни резултатите, сега остава да разберем поименния състав на новото Народно събрание. Това трябва да се случи най-късно до събота. Утре изтича крайният срок, в който депутатите, избрани от две листи трябва да посочат от кой район да влязат.

На тези избори общо 14 кандидати получиха подкрепа в два района, а сега имат 24 часа, в които да направят избор.

Новият играч на политическата сцена "Прогресивна България" е с трима кандидати, получили подкрепа в два района. Румен Радев трябва да избира между Бургас и София, Иван Демерджиев между Кърджали и София. Стара Загора или Шумен ще е изборът на Александър Пулев.

Още преди разпределението на мандатите и без да чакат крайния срок, от ГЕРБ обявиха как ще преразпределят силите. Лидерът на партията Бойко Борисов избира Пловдив и така освобождава място на втория в листата в София - Стефан Арсов. Томислав Дончев също отстъпва място в столицата на втория в листата - в случая председателят на 51-вия парламент Рая Назарян. Делян Добрев няма да е депутат от Хасково, а от 24 МИР-София. Днес стана ясно, че място в следващия парламент не намира бившият правосъден министър Георги Георгиев.





Николай Денков от ПП-ДБ трябва да посочи София или Благоевград. Ако се откаже от мястото в столицата след него влиза Атанас Атанасов. Драма се очертава около решението на Асен Василев. Ако той избере да заеме място в парламента с мандат от Пловдив, има вероятност Манол Пейков да не бъде повече депутат. Василев се обърна към колегите си от ДБ и ги призова да решат. Източници на NOVA казват, че той им дава срок до утре в 12:00 за решение. На този етап обаче партньорите в коалицията запазват мълчание.

Големи са въпросителните и при ДПС. От партията на този етап не казват какъв ще бъде изборът на Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов. След като стана ясно, че Йордан Цонев няма бъде депутат, под въпрос е участието и на други знакови лица за партията - Хамид Хамид и Станислав Анастасов. Все пак те имат шанс за влизане в парламента, ако се откажат първите в листите в Шумен и Хасково.

Дилемата при Възраждане ще е за Костадин Костадинов и Цончо Ганев. В този парламент място в групата на партията няма да намери и един от основните юристи на формацията - Цвета Рангелова.