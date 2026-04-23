Пръв на мястото на трагедията край Бургас е пристигнал полицай от гранична полиция. Той разбил люка на покрива на автобуса и през него започнал да спасява пострадалите, които в този момент са били в капан в автобуса.

В утрото на 22 април младши експерт и командир на отделение за охрана на държавната граница отива на проверка. Сигналът е за автобус с туристи, който е спрял опасно край пътното платно. Така става свидетел на момента на трагедията.

Автобус падна на заден ход в дере до ГКПП „Малко Търново“, има двама загинали и 8 ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)



"Шофьорът излезе да събира инструменти, които беше пръснал и оттам автобуса потегли на заден ход и се преобърна в дерето. Това всичко стана пред мен”, разказва мл. експерт Ивелин Арабаджиев.

Полицай Арабаджиев чува писъците на туристите, които само секунди по-рано чувал да се смеят, на път към ваканция в Истанбул. 36-годишния полицай хуква към пропастта и автобуса, чиито врати са блокирани при падането.

Граничен полицай е спасителят на пътниците от падналия в дере автобус

"Люкът на тавана се намираше на около 2 метра. Изкъртих го и когато погледнах, видях около двайсетина човека. Започнах да им казвам елате, идвайте към мен, по-бързо ще ви изведа всички", допълва той.

Не се приема за герой, а по-скоро определя постъпката си като човешка. Граничният полицай е в системата на МВР от 12 години. Утре той ще бъде награден.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Никола Тунев