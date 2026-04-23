Шофьорът на украинския автобус, който падна в дере при Малко Търново, е задържан за 72 часа. Повдигнато му е обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Разследването до момента е установило, че шофьорът не е обезопасил автобуса, в следствие на което той тръгва на собствен ход назад и пропада край пътя.

Две жени загинаха, други 8 души бяха ранени. Две от пострадалите жени ще останат в болница още няколко дни. Инцидентът стана в сряда около 06:30 сутринта. Автобусът е пътувал за екскурзия от Одеса към Истанбул.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на обвиняемия.