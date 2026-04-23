Специализиран екип от Военноморската база в Бургас изпълни на 22 април задача по обозначаване и унищожаване на предмет, изхвърлен от морето в района на плажа на Слънчев бряг. Военнослужещите установяват, че предметът е стартови двигател на ПВО ракета, който не представлява опасност и го транспортират до военноморската база, съобщават от МО.

По-късно през същия ден отново специализиран екип е активиран със задача да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър. Причината е била информация, получена в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон). Военнослужещите предприемат обследване на района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като продължават в 6:30 ч. днес, 23 април, с участието на катер от състава на ВМС. В 10:55 ч. екипажът на катера открива и идентифицира безпилотния летателен апарат, който е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че дронът не представлява опасност и го транспортират до Военноморската база.

За изпълнението на тези задачи екипите действат след искане на Областна администрация, по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

