В ранния следобед се очаква Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за постоянен арест за шофьора на автобуса, който вече е с мярка „задържане под стража” до 72 часа. Мъжът е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице - две жени, също от Украйна.

По време на разследването е установено, че обвиняемият не е взел необходимите мерки, за да може спрелия за престой автобус да не потегли сам, в следствие на което превозното средство е тръгнало на собствен ход назад и в последствие е пропаднало в дерето.

Редактор: Ивета Костадинова