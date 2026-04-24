В ход е период от няколко дни с приветливо пролетно време с повече слънце, без валежи и температури около и над психологическата граница от 20 градуса.

В петък и през почивните дни ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Сутрините е възможно в някои ниски райони видимостта за кратко да е понижена. В резултат на нахлуващ по-топъл въздух от Средиземноморие, температурите ще се повишават. В петък следобедните нива ще са между 15 и 20 градуса, рано сутрин - от 3 до 8. Кулминацията ще е в неделя следобед - до 22-24 градуса.

Ранните прогнози допускат преминаване на студен атмосферен фронт с мощно усилване на вятъра още в неделя следобед и в понеделник. Денят ще е слънчев с възможни временни увеличения на облаците и кратък валеж в крайния Североизток.

Първата половина на предстоящата седмица ще е слънчева с дневни температури между 15 и 20 градуса. Към средата на периода ще започне нов дъждовен цикъл, обхващащ, както последните дни на април, така и първите на май. Ще има риск от бури с резки пориви на вятъра и градушки. Предстои и понижение на температурите.