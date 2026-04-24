Той получи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация
Граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който в сряда с риск за живота си помогна на десетки пътници да излязат от катастрофиралия украински автобус край ГКПП „Малко Търново”, днес беше награден.
Областният управител на Бургаска област Добромир Гюлев му връчи благодарствена грамота за проявената смелост в критичната ситуация. „Възхищавам се на самообладанието, което е проявил в първия момент. Не е имал време да мисли, действал е изключително стабилно и професионално”, каза Гюлев.
Граничен полицай е спасителят на пътниците от падналия в дере автобус
Снимка: Областна администрация Бургас
„От човешка гледна точка бях на място, реагирах както трябва, макар и с риск и опасност, но това ни е работата. Има ли възможност, бих помогнал и мисля, че всеки един гражданин би трябвало да помага в такъв случай”, коментира граничният полицай.
