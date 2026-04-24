Националният съвет на "Да, България" реши да предложи на коалиционните партньори от „Демократи за силна България“ и „Продължаваме Промяната“ за обсъждане и подписване коалиционно споразумение между партиите в коалицията ПП-ДБ.

Съветът предлага съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея. Друг акцент в решението е да стартира подготовката за явяване на президентските избори и издигане на единна демократична кандидатура за президент.

Предложението е коалиционното споразумение да съдържа най-малко следните основни елементи:

► органи за управление на коалицията;

► механизми и правила за вземане на решения;

► принципи и правила за дейността на парламентарната група, гарантиращи по-голяма оперативност, политическа координация и ефективност;

► съвместни заседания на националните и изпълнителните органи, както и на органите на местно и областно ниво;

► съставяне на единни щабове за избори;

► критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика и премахване на партийните квоти при следващи избори.