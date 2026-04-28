Необходимият нетен доход за издръжка на живот в България достига 818 евро за сам човек и 1473 евро за тричленно семейство. Това показват последните данни на КНСБ, представени от главния икономист на синдиката Любослав Костов. На този фон над половината работещи у нас продължават да живеят под този праг.

По думите на Костов издръжката на живота е нараснала с малко над 2,3% за последните три месеца и с над 5% на годишна база. Въпреки лекото подобрение, около 58% от работещите – или над 2,3 милиона души – получават по-нисък нетен доход от необходимия минимум и попадат в категорията „работещи бедни“.

Колко пари са нужни за месечна издръжка у нас

Основен фактор за поскъпването е т.нар. инфлация на предлагането – ръст на цените, обусловен от външни процеси като войната в Близкия изток и проблемите във веригите за доставки. Това се отразява пряко върху цените на горивата и храните, но и върху редица услуги, включително транспорт, фризьорски услуги и паркиране.

Костов подчерта, че доходите не успяват да наваксат новото поскъпване. Макар минималната заплата да расте с около 10–12%, тя реално изостава спрямо актуалната средна заплата и покупателната способност остава под натиск. Според него е необходима по-активна политика за повишаване на доходите както в публичния, така и в частния сектор.

В същото време потреблението остава ключов двигател на икономиката, като над 76% от растежа се формира от разходите на домакинствата. Затова запазването на покупателната способност е от решаващо значение както за хората, така и за бизнеса.