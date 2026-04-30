Заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев заяви преди първото заседание на 52-рото Народно събрание, че формацията ще бъде „конструктивна опозиция“, готова да подкрепя предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“. Като основни проблеми той открои икономическата ситуация, бедността и по думите му нарастващата национална несигурност.

По отношение на номинациите за ръководни постове в парламента Ганев уточни, че решенията на „Възраждане“ тепърва ще бъдат обсъждани от парламентарната група и към момента няма окончателни кандидатури за председател или заместник-председател на Народното събрание.

Той коментира и възможни разговори за конституционни промени и реформа в съдебната система, като посочи, че участие на формацията би било възможно само при официална покана и след конкретни предложения. По думите му подкрепа не се дава автоматично, а след анализ на съдържанието на реформите.

В политически план Ганев определи разделението между ПП и ДБ като очаквано и резултат от вътрешни противоречия, като заяви, че няма да коментира други партии. Той подчерта, че „Възраждане“ ще продължи да подкрепя само политики, които смята за национално отговорни, независимо от това от коя формация идват.

Редактор: Цветина Петкова