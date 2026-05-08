Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев, който представи структурата и състава на правителството, предложен от него.

Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.

Новият кабинет полага клетва

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо - без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти“, обобщи Румен Радев. Той уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев подчерта, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Лидерът на „Прогресивна България“ смята, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.

Сред приоритетите на своето правителство той изтъкна:

► Ускореното развитие и модернизация на страната

► Разграждане на олигархичния модел и възстановяване на справедливостта

► Пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса

► Утвърждаване върховенството на правото

► Съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти

► Преодоляване на дискриминацията и равенство между двата пола

► Социална справедливост и достойни доходи

► Подкрепа за бизнеса фокус върху малките и средни предприятия

► Привличане на инвестиции и повишаване на производителността, както и преструктуриране на икономиката към експортно ориентирана

► Внедряване на високи технологии във всички обществено-икономически сфери

► Гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса

► Достъпно и качествено здравеопазване и образование

► Ускоряване на модернизацията на армията и повишаване на отбранителните способности

► Ефективна борба с престъпността, беззаконието и наркоразпространието сред младите

► Достойна и активна България в Европа и пред света

