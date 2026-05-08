Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази и занапред, политическият дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред парламента Румен Радев преди да представи структурата и състава на правителството, предложен от него.

Лидерът на „Прогресивна България“ благодари на българските граждани, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи пред новата власт той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по ПВУ, избор на нов ВСС и Инспекторат към него.

Новият кабинет полага клетва

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо - без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции. "Поставихме си за цел абсолютно мнозинство, като мнозина я обявиха за нереалистична, но подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции, свобода, демокрация и справедливост. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - рекордни инфлация и дефицит, галопиращи цени, големи проблеми с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти“, обобщи Румен Радев. Той уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев подчерта, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Лидерът на „Прогресивна България“ смята, че качеството на законодателството през последните години е било снижено.

По думите му още в понеделник формацията ще внесе предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени. Румен Радев посочи, че законът първо трябва да се промени, а после да бъде стартирана процедура по избор на нов ВСС. Следва поетапно внасяне на пакетни мерки. Относно ПВУ ще бъдат използвани главно внесените законопроекти, с някои поправки и съображения. Във фокуса на ново правителство е намаляване на държавния дълг и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Тепърва ще стане ясно в какъв размер ще бъде изтеглен нов дълг.

Радев коментира, че при формирането на правителствената структура е имало различни варианти за броя на министерствата - от много по-малък до по-широк състав. По думите му принципно е било възможно броят да бъде още по-малък, но е избран балансиран подход, съобразен с текущата ситуация в страната.

Той подчерта, че България се намира в период на сериозни икономически и социални предизвикателства, които изискват незабавни решения, а не продължителни административни реформи. Според него в подобен момент не е целесъобразно да се предприемат дълбоки структурни трансформации, които биха могли да забавят работата на институциите и да създадат риск от загуба на европейско финансиране.

Радев посочи, че предложената структура на кабинета залага на сливане на ресори и оптимизация на администрацията там, където има припокриващи се функции. Целта, по думите му, е по-голяма ефективност на управлението и реално намаляване на бюрократичната тежест.

Сред приоритетите на новото правителство ще бъдат:

► Ускореното развитие и модернизация на страната;

► Разграждане на олигархичния модел и възстановяване на справедливостта;

► Пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса;

► Утвърждаване върховенството на правото;

► Съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти;

► Преодоляване на дискриминацията и равенство между двата пола;

► Социална справедливост и достойни доходи;

► Подкрепа за бизнеса фокус върху малките и средни предприятия;

► Привличане на инвестиции и повишаване на производителността, както и преструктуриране на икономиката към експортно ориентирана;

► Внедряване на високи технологии във всички обществено-икономически сфери;

► Гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса;

► Достъпно и качествено здравеопазване и образование;

► Ускоряване на модернизацията на армията и повишаване на отбранителните способности;

► Ефективна борба с престъпността, беззаконието и наркоразпространието сред младите;

► Достойна и активна България в Европа и пред света.

Редактор: Цветина Петкова