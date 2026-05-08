Тежка катастрофа е станала малко след 1:00 ч. през нощта в района на югозападния обход на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от Карнобат, катастрофирал, като излязъл от пътя, ударил се в мантинела, а след това колата се преобърнала в крайпътна канавка.

При инцидента пострадали двамата пътници в автомобила. 16-годишен младеж от село Детелина бил изхвърлен от колата при удара. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с множество травми и опасност за живота. Другият пострадал – 21-годишен мъж от Карнобат, е приет в болница със счупен ляв крак.

Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни, но тестът за наркотици отчел употреба на амфетамин. Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.