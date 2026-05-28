Околосветско пътешествие с лодка! След 3 години плаване ветроходецът Павлин Надворни се завърна успешно у нас. Така той става едва вторият българин, преминал сам легендарния нос Хорн.

Преди цели 41 години Николай Джамбазов става първият българин, преминал сам коварния нос Хорн по време на околосветско плаване. Сега до неговото име е записано още едно - на Павлин Надворни, който всеки момент ще стъпи на родна земя.



Хиляди морски мили през Атлантическия, Тихия и Индийския океан. И само един верен спътник - лодката, кръстена „Еспресо Мартини”. Пътуване, пълно с непредсказуемо време, буйни ветрове, но и спиращи дъха гледки.



Не всички морски обитатели са дружелюбни. Надворни е имал цели три нападения от косатки, едно от които с реален риск за живота.



„Брутална сила. Цялата лодка както беше с вдигнати платна, започна да я върти на място. И така ни завъртя два пъти. И в следващите 5 секунди вече беше захапала руля, откъсна парче от него и го видях като изплува”, разказва Павлин Надворни.



Повече хора са летели в космоса, отколкото са изминалите този маршрут през нос Хорн, казва мореплавателят.



„В дълбокия юг, където ако погледнете даже на приложения за морски трафик, там няма никой, ти си в средата на абсолютно нищото. В един момент като прекрачиш границата, чертата прекрачваш, от там нататък вече е въпрос на оцеляване - ти нямаш връщане назад, няма накъде да се върнеш”, разказва Павлин Надворни.



Макар и трудно подвижен 83-годишният капитан Николай Джамбазов дойде лично да поздрави своя наследник.



„Аз залязвам вече, трябва някой да ме смени. Спомените не угасват никога. Човек живее с тях и ако не е доволен от живота си, спомените не представляват нищо”, казва Джамбазов.