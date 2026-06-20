Евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин заяви в предаването „Офанзива“, че подкрепя усилията за ясно формулиране на българския интерес в европейските решения по въпроса със санкциите срещу Русия, като подчерта, че религиозни фигури не трябва да попадат в подобни списъци и че ЕС не трябва да “преминава определени граници”.

„Мотивацията, която той изложи публично, е по-скоро за българското общество, а донякъде и за руското“, коментира Вигенин по повод позицията, свързвана с евентуално вето върху санкционния пакет срещу Русия заради включването на патриарх Кирил. „ЕС минава граници, които не е редно да преминава. Включването на религиозен лидер в санкции може да се възприеме като намеса в религиозните дела“, смята евродепутатът. Според него е важно България да защитава ясно своя интерес, като подчерта, че това е „първият случай, в който български премиер се опитва да формулира българския интерес по разбираем начин“.

Архимандрит Никанор: Санкциите са лични за патриарх Кирил, не срещу църквата

По отношение на самия патриарх Кирил Вигенин коментира, че „Европейският съюз няма работа да се занимава с руския патриарх“, като постави въпроса „каква е ползата за българското общество лидерът на Руската православна църква да бъде в санкционен списък“.

В разговора той засегна и по-широкия контекст на войната в Украйна и дипломатическите канали с Русия."За да има мир, трябва да се говори с всяка една от воюващите страни. В рамките на Европейския съюз вече се наблюдава движение към подобен подход, макар и с различия между държавите членки“, смята Вигенин.

По темата за американските военни самолети и дерогацията той беше категоричен, че всяко друго решение извън преместването на тези самолети просто би било "унизително за България“, смятайки въпроса като свързан с националната сигурност.

Целият разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова