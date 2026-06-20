В понеделник стартират масирани проверки за цените по Черноморието. Това обяви в ефира на „Събуди се” временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

„Ще обхванем всички плажове, ще продължим и по ресторанти и хотели. Планирали сме проверки и съвместно с Министерството на туризма. Този процес ще бъде ускорен, тъй като сезонът започна”, заяви той.

„Продължава да бъде все толкова скъпо, особено в сферата на услугите. Забелязваме, че цените продължават да се покачват и взимаме конкретните мерки като контролен орган”, заяви Колячев. „Всеки от нас знае какви са причините за поскъпването - нестабилна геополитическа обстановка, икономически фактори, но има и недобросъвестно поведение на някои от търговците. Ние като контролен орган следим тези недобросъвестни прояви и взимаме всички необходими по закон мерки”, допълни той.

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„Имаме казуси още от момента на въвеждане на еврото от 1 януари тази година с обекти около гари и летища, които вдигнаха двойно цените. Ние сме предприели мерки и сме наложили санкции”. По думите му проверките продължават.

По отношение на цените по нашето Черноморие той заяви, че са стартирали проверки. „Започнахме първо с увеселителните атракции за деца. Към момента сме планирали масирани проверки по отношение на цените по плажовете, услугите, които се предоставят там, дали правилно са обозначени цените. Важно е да бъде казано на търговците, че Законът за въвеждане на еврото важи от 8 август миналата година, тоест ние имаме база, на която да сравним цените какви са били тогава и какви са сега. Ако някой от търговците по морето си позволи да увеличава цените, трябва да има добра икономическа обосновка, за да го направи”, заяви Колячев.

„Ние не контролираме и не определяме цени, но когато има увеличение на цената то трябва да е аргументирано от икономически фактори. Ако миналата година цената на шезлонга е била 10 евро - пакетната цена, а сега е 15 евро, съответният търговец трябва да ни докаже на какво се дължи това увеличение”, посочи той.

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„Кошницата с грижа изглежда по различен начин за всеки различен потребител. Това е една доброволна инициатива от големите търговци, които искат да допринесат. Не мога да се съглася с факта, че тези стоки, които са част от кошницата с грижа, са с ниско качество. Това са реномирани марки, предимно от български производители, които гарантирано са с минимум 15% по-ниска цена, от тази, на която я е продавал търговецът преди да стартира инициативата”, каза той.

По думите му, би било добре и малките търговци да се включат в инициативата „Кошница с грижа”. „Справедливата стойност е стойност, която се определя с методика на МС. Все още не е готова, но е в процес на изработка. Съвсем скоро ще стане ясно. Тази справедлива цена има индикативен характер и е създадена, за да подпомогне потребителите за това каква цена е нормално да очакват, като отидат на пазара. Продуктите ще бъдат посочвани от Министерството на икономиката и индустрията”, обясни Колячев.

По отношение на сайта, който ще показва „справедливата цена”, той заяви, че в ерата на дигитализацията всеки ползва смартфон и това няма да бъде пречка, за да бъде използван от възрасни хора. Той увери, че всички допълнителни функционалности на сайта ще бъдат от полза както на потребителите, така и на бизнеса и на контролните органи. Колячев поясни, че сайтът в момента се изработва, като до месец се очаква да бъде показано как функционира.

„Към момента за период от 10 месеца имаме над 12 хиляди проверки по Закона за въвеждане на еврото. Около и под 10% процента са констатираните нарушения, има около хиляда наказателни постановления, санкциите към момента са не по-малко от 1 млн. и половина евро. Част от тях са събрани”, добави още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова