Оттеглянето на Делян Добрев от парламента след близо 20 години в политиката отвори въпроси за състоянието на ГЕРБ, вътрешните процеси в партията и перспективите пред опозицията. Темата беше коментирана в ефира на „Твоят ден“ от журналистите Петко Георгиев и Александър Симов, и от политолога проф. Росен Стоянов.

Според проф. Стоянов появата на Бойко Борисов редом до Добрев при обявяването на решението му не е случайна. „По този начин унищожават още в зародиш потенциален огромен скандал, защото Добрев беше един от говорещите от ГЕРБ и доста често се явяваше гласът на опозицията вътре в партията“, коментира той.

ГЕРБ: Трябва да има една ясна център-дясна кандидатура за президент

Проф. Стоянов постави въпроса дали след напускането на Добрев ще се появи друга фигура, която да изпълнява подобна роля. „В политиката е необходим много житейски опит. Ако някой просто залага на младите, защото това е една вълна, ще сбърка категорично“, подчерта полотологът.

Според журналиста Петко Георгиев партията на Бойко Борисов се намира в етап на адаптация след загубата на водещите си позиции. „Какво ще се случи с ГЕРБ зависи не от това колко умело ще се снишават и как ще сменят един 45-годишен с 38-годишен, а доколко дълбоко ще отиде разграждането на този модел. Ако това не се случи, ГЕРБ ги очаква светло бъдеще“, допълни Георгиев и не изключи възможността партията отново да се върне на водеща позиция след няколко години.

Делян Добрев: Ще продължа да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите

Подходящ ли е Андрей Гюров за президентска кандидатура?

Друга основна тема са спекулациите около евентуална кандидатура на Андрей Гюров за президент. „Как за кандидат, който е алтернатива на едноличната власт на Радев, може да се събере мнозинство, което да стигне задължително до втори тур? От 400-500 хиляди гласа подкрепата трябва да стане над милион“, категоричен е Георгиев.

„Гюров може и да се окаже правилният избор за десницата, защото има достатъчна степен на харизма и може да разшири влиянието отвъд обичайните граници. Зависи от кампанията“, коментира от своя страна Симов.

Анализаторите са единодушни, че президентските избори ще се окажат ключов тест както за управляващите, така и за опозиционните формации.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова