Първите седмици от управлението на кабинета „Радев“ предизвикват както надежди за промяна, така и опасения за липса на ясна визия за реформи. Това коментираха журналистът от „Сега“ Людмил Илиев, политологът Милен Желев и предприемачът Таня Скринска в ефира на „Здравей, България“.

Според Людмил Илиев обществото все още не е получило достатъчно конкретни отговори какви са приоритетите на новото управление. „Трябва конкретно да знаем какво да очакваме от Румен Радев. Разбирам нуждата да бъдат съхранени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и страната да получи тези пари, но не можем да подхождаме към институциите така, сякаш са пластилин, който може да бъде моделиран според моментните нужди“, заяви той.

По думите му засега липсва цялостна концепция за осъществяване на обещаните промени и има риск очакваните реформи да останат само на думи.

Таня Скринска открои две възможни обяснения за поведението на новото управление. Според нея или кабинетът следва предварително планирана стратегия от предизборната кампания, или част от хората в управлението все още не са наясно какво точно трябва да правят. „Ако е първото, подобен стил на управление е изключително погрешен. Обществото не трябва да бъде държано в неведение. Изненадите са тактика срещу политически противник, а не спрямо собствените граждани“, коментира предприемачът.

Политологът Милен Желев обаче вижда наличие на политическа воля за действия, макар и съпътствана от сериозни грешки. Според него случаят с инвеститора Олег Невзоров е първият голям гаф на кабинета. „Правителството направи неуспешен опит да прехвърли отговорността върху прокуратурата. Внушаваше се, че този човек се издирва, а впоследствие се оказа, че той се намира в страната и просто никой не го търси“, посочи Желев.

Защитава ли България националния си интерес по темата за руските санкции?

Темата за санкциите срещу Русия също предизвика коментари. Според Людмил Илиев в общественото пространство е било създадено погрешно впечатление за българската позиция по въпроса. „Пакетът санкции беше приет с пълно мнозинство. Бойко Борисов дори иронично поздрави Румен Радев, че е успял да създаде впечатлението, че защитава руски интереси, при положение че санкциите са били одобрени и с българската подкрепа“, заяви журналистът.

Таня Скринска смята, че обществото е било готово за мащабни реформи повече от всякога и настоящото управление разполага с рядък исторически шанс да ги осъществи. „Всяко министерство трябваше да започне с цялостен анализ на дейността си. Министрите трябваше ясно да обяснят как ще дигитализират администрацията, как ще повишат ефективността и къде са необходими структурни промени“, отбеляза тя.

По думите ѝ сивата икономика продължава да представлява сериозен проблем за страната.„Около 35 процента от икономиката остава в сивия сектор и е крайно време всеки да даде своя принос към развитието на държавата“, каза Скринска.

Желев направи паралел между стила на управление на Румен Радев и този на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Когато експертите говорят за необходимост от съкращения в администрацията, а на следващия ден премиерът излиза и уверява, че това няма да се случи, се създават противоречиви сигнали“, коментира политологът.

Делян Добрев подаде молба за напускане на Народното събрание

Експертите обърнаха внимание и на процесите в опозицията. Според Таня Скринска напускането на знакови фигури от някои партии може да се окаже сериозен проблем за тяхното бъдеще. Тя посочи като пример Делян Добрев, който според нея е натрупал разочарования от икономическите решения на ГЕРБ, както и ДПС, където също имаше вътрешни сътресения.

„Това, което виждаме в опозицията днес, е пряк резултат от изненадващия вот през април“, заключи Людмил Илиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева