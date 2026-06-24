Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарната зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, четирима бяха „против”, а един се въздържа.

Делян Добрев подаде молба за напускане на Народното събрание

В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски.

Добрев подчерта, че това са естествени процеси. „В политиката съм от 20 години. През 2007 г. станах общински съветник и ми беше дадена възможност да стана народен представител. 20 години съм работил за партията. Но идва момент, в който ние, които от толкова години сме в политиката, трябва да отстъпим място на младите. В ГЕРБ - от първия кабинет „Борисов” останахме аз и Влади Горанов. По един или друг начин всички се оттеглиха и дадоха път на следващите”, посочи той.

Делян Добрев: Ще продължа да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите

Добрев остава част от екипа на ГЕРБ.