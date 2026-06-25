Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (25.06.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (25.06.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (25.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (25.06.2026 - сутрешна) 25 юни 2026 06:09 Опасни жеги в Европа, затварят училища и туристически обекти Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (24.06.2026 - сутрешна) Опасно време в 22 области у нас Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО) Жълт код за опасни бури и градушки в сряда Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Здравната комисия ще изслуша единствения кандидат за втори подуправител на НЗОК Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала Държавният глава удостои с Почетния знак на президента изтъкнатия журналист Любен Генов Подарен от цар Фердинанд часовник все още отмерва времето в църквата „Св. Йоан Кръстител“ в село Петково Окръжният съд в Благоевград се обяви срещу съкращаването на съдийски щатове Ще успее ли държавата да ограничи разпространението на наркотици? 10-годишно момиче се удави в басейн на хотел в Ахелой Каква е оценката на работодатели и синдикати за държавната сметка Правосъдният министър призова ВСС да спре кадровите промени до избора на нов състав Ивелин Михайлов отрече да закрива „Исторически парк”, изразил мнение за бъдещето му Министър Велислава Петрова даде старт на Мрежата на жените дипломати България и Франция обсъдиха нови инвестиции и индустриални проекти в стратегически сектори ДПС: В отлично политическо здраве и с добре работеща имунна система сме 12-годишно момиче падна в шахта в София Какво реално получават държавните служители след промяната в техните осигуровки? Загиналите на „Тракия” деца – футболисти на „Славия”, БФС изказа съболезнования Планираният бюджетен дефицит и нарастването на държавния дълг предизвикват тревога у бизнеса Политическите реакции след представянето на Бюджет 2026 Очакват ни слънчев уикенд и температури до 40 градуса Едно от пострадалите деца при тежката катастрофа в Горна Оряховица излезе от реанимация Министър Абровски иска самостоятелно финансиране за сектор „Розопроизводство" Номинираха Деян Русанов и Иван Стойнев за български съдии в Общия съд на ЕС СОС ще разгледа предложение Любен Дилов-син да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на София“ ПП обвини ГЕРБ в политически чадър над „Баба Алино“, Емил Радев отрече връзки с Невзоров По-високи осигуровки и по-скъпи винетки в Бюджет 2026 Транспортираха с въздушна линейка непълнолетна родилка в тежко състояние Мъж, шофирал камион след употреба на кокаин в София, влиза в затвора Експертизи за интерната във Варненци: Седем деца са идентифицирани като жертви на насилие Установиха нарушения при строеж край Царевец Икономист прогнозира, че инфлацията в страната ще достигне 8% в следващите месеци КЗК предлага пакет от 19 мерки за подобряване на конкурентната среда в сектор храни Новото ръководство на ЦИК ще работи за повишаване авторитета на Комисията и на общественото доверие в изборния процес Съдът глоби директора на НДК за конфликт на интереси Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ) Съдът потвърди отстраняването на шефката на Кадастъра във Варна 58 литра дъжд за по-малко от час в Лом наводниха улици и сгради, имаше закъсали коли (ВИДЕО) Две жени загинаха в катастрофа на пътя Айтос-Карнобат Глобалният пазар на дентален туризъм се ускорява към 65 милиарда долара Прогноза за времето (24.06.2026 - обедна) Трагедията в Угърчин е тройно убийство, задържаният излязъл от затвора преди дни Къде управляващите постигат успехи и кои проблеми остават на дневен ред Повишават пенсията за старост Синдикатите са против идеята държавните служители да плащат част от осигуровките си Омбудсманът настоява дигитализацията на ТЕЛК да не затруднява хората с увреждания Парламентът откри процедура за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Доц. Румен Бостанджиев пред NOVA LAB: Връзката е градина, а не супермаркет Бюджет 2026: Как може да се покрие недостигът в държавната хазна Сдружение „За достъпна и качествена храна“: Случаят с фалшивото масло разкрива институционални пропуски ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА