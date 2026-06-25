Пореден инцидент с електрическа тротинетка е регистриран в пешеходна зона. Младеж нападна баща с тримесечно бебе в количка край Гребната база в Пловдив. По това време мъжът е бил на разходка със съпругата си, малкото дете и родителите си, когато покрай тях профучали въпросните младежи с тротинетките, разказа потърпевшият Йордан Ненов в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Инцидентът се е разиграл във вторник около 18:30 ч. на пешеходната алея край Гребната база в града. По думите на Ненов младежите са се движили със скорост от 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч, което му се е сторило опасно. След като е видял, че те се връщат след няколко минути, той е извадил телефона си, за да ги заснеме и да подаде сигнал. „Докато снимам, като преминаваха, този младеж просто ме ритна”, разказва Ненов.

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Вследствие на удара мъжът е загубил равновесие. Детската количка с тримесечното му дете също е била засегната, но за щастие не се е преобърнала. Бебето е добре, но се е уплашило от суматохата, която е настанала, споделя бащата. Той допълва, че е получил удар в ребрата, но няма счупвания и трайни щети. Само едно от четирите момчета е било с каска, което според Ненов го е спасило от по-сериозни наранявания при последвалото падане на самия нападател от тротинетката след ритника.

След като младежът е загубил контрол и е паднал, е последвала вербална агресия. „Псуваме се, обиждаме се, държи се агресивно”, посочва потърпевшият. Съвсем близо до мястото е имало служители на Общинска охрана, но те не са видели инцидента.

Мъжът е подал сигнал на телефон 112, но полицейски патрул не е пристигнал на терен. „Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и че ще им е трудно да ги намерят. Аз ако ги познавам, да им кажа кои са”, споделя разочарованието си той. За да подаде официална жалба в полицията, мъжът е трябвало първо да извади медицинско свидетелство.

Кадрите от инцидента се разпространяват непрекъснато в социалните мрежи и пловдивските групи с цел извършителите да бъдат разпознати. От полицията вече са се самосезирали по случая въз основа на публикациите. „Искам просто родителите им да са наясно какво се случва, когато децата им са извън къщи, и останалите хора да са в безопасност”, категоричен е Йордан Ненов.

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