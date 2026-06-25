Остри критики към проектобюджета на държавата отправи в ефира на предаването „Твоят ден” бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. „Бюджетът на предишното редовно правителство го нарекох „маймунски”, а това, което правят новите, е свинщина. Следващите ми думи са: „Оставка!“ и „Да си ходят!“, каза Василев.

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„Предишното правителство си отиде, защото не започна никакви реформи. Сега е по-лошо. Кабинетът на „Прогресивна България”, който от днес ще наричам правителство на „Геометрично Прогресивна България”, вкарва бюджет с двойно по-голям дефицит от предишния и с още 3 милиарда евро по-големи разходи от тогава. Засилили сме държавата на автопилот към стръмна планина и екипажът отсъства”, заяви Василев.

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Според него се вкарва най-големия бюджетен дефицит в историята на следсоциалистическа България. „Какво налага това? Финансовият министър използва словосъчетанието „финансово оздравяване“. Вие виждате ли някакво оздравяване? Бившата финансова министърка, която сега е заместник-министър, говори за „плавна стабилизация”. Ама, какво му е плавното на тази стабилизация? Аз ви казвам: геометрична прогресия на влошаването и на катастрофата. Вървят към катастрофа”, каза Василев.

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Според него трябва да има съкращаване на разходите. „В държавната администрация има над 12 000 незаети бройки. Онзи ден разбрах от премиера, че май няма да ги съкращават”, коментира бившия вицепремиер. И посочи още, че има огромна съдебна система, силови структури, над 50 държавни университета, 400 болници, 265 общини. „Има общини с по 1000 души население. Жителите намаляват. Общините трябва да са примерно 80”, каза Василев. Според него министерствата и агенциите също са много на брой.

„С бюджет от 57 милиарда евро не ми изглежда някой да спестява нещо. Не ми изглежда администрацията да е решила, че нещо трябва да се намалява и да се спестява”, каза Василев.

Той смята, че бюджетът трябва да бъде изтеглен.

„Нямам забележки към приходите. Браво на НАП и другите структури! Само за разходите 11-о поредно правителство не прави нищо. Един съкратен държавен служител няма, една агенция съкратена няма”, каза Василев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова