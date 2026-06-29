Нова стъпка в бюджетната процедура: социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 г. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите.

Бюджет 2026: Критиките на опозицията и отговорът на управляващите

На финалната права преди днешните обсъждания – в петък – те предварително се събраха, за да разгледат вече ясните параметри на план-сметката за 2026 г. Това, около което социалните партньори се обединиха, е, че в бюджета са били нужни по-сериозни реформи. Разделителна линия обаче се оказаха както ръстът на осигурителните прагове, така и развързването на минималната работна заплата от средната брутна за страната.

Редактор: Ина Григорова