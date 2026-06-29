Липсата на дългосрочен план, отсъствието на политическа отговорност и прекъснатият диалог с гражданското общество са сред основните причини системните проблеми в България да се решават едва след тежки инциденти. Около тази теза се обединиха социологът Яница Петкова, политическият анализатор Георги Куртев и политологът доц. Христо Панчугов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Системните проблеми трябва да бъдат заложени в политическите програми, а не да се превръщат в тема едва след трагедии, заяви Яница Петкова. „Подобни системни проблеми следва да са елемент от политическите програми на партиите, а те много често не са. Обръща им се внимание в кризисен момент, когато се действа на гасене на пожари“, каза тя.

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По думите на Георги Куртев обществото също носи своята отговорност, но апатията се задълбочава заради липсата на реални последици за виновните. „Обществото много бързо забравя определени теми“, посочи той и припомни данни от изследване на Центъра за изследване на демокрацията, според което България е сред страните с най-висока безнаказаност на длъжностни лица при случаи на корупция. „Апатично общество много по-лесно се управлява, но така не използваме обществения ресурс“, предупреди Куртев.

Според политолога Христо Панчугов ключовият проблем е липсата на поемане на отговорност и на ясна управленска визия. „Всички се крият зад общи клишета, без проблемите да бъдат истински идентифицирани и виновните да понесат отговорност“, заяви той. По думите му новото управление все още не показва различен модел на работа. „Към този момент хаосът, който наблюдаваме в начина, по който се управлява, доминира. Продължава да липсва план“, каза Панчугов.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова