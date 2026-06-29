Съединените щати и Иран са се договорили да преустановят взаимните удари. Планират среща в Катар във вторник за по-нататъшни преговори, съобщиха американски медии, позовавайки се на висши американски служители.

„Решихме да прекратим всякаква кинетична дейност“, каза висш американски служител пред американската медия Axios в неделя. Втори служител е потвърдил, че двете страни ще „преустановят ударите засега“ и че „корабите могат да се движат свободно“. Подобна информация публикува и "Си Ен Ен", позовавайки се на служител от администрацията на Тръмп, като потвърди и планираната среща в Доха. Белият дом не е отговорил на молба за коментар.

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Договорката идва след поредица от взаимни удари между двете страни въпреки крехкия меморандум за разбирателство от 17 юни. Съгласно споразумението Техеран се е ангажирал да осигури безопасно преминаване на търговски кораби, докато Вашингтон се е съгласил да вдигне блокадата на иранските пристанища.

Редактор: Дарина Методиева