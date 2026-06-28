Корпорация КУБ продължава работа, въпреки разследването. Това става ясно от публикация на бизнесмена Олег Невзоров в социалните мрежи

Във видео, заснето в центъра на Варна, инвеститорът съобщава, че компанията работи както обикновено и изпълнява всички поети ангажименти. И още - че ще бъдат наваксани всички забавяния в сроковете за довършване на проектите.

„Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси”, казва още Невзоров.

И допълва, че той лично и екипът му си сътрудничат с държавните и местните институции и предоставят всички поискани документи на органите на реда. А веднага щом е възможно ще свика пресконференция, за да отговори на всички възникнали въпроси, стига това да пречи на разследването. Във видео обръщението той нарича Варна свой втори дом и благодари на партньорите и клиентите си за доверието и търпението.