Военните самолети цистерни на САЩ са напуснали столичното летище в обявения срок - до края на юни. Това каза в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев. „Това минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица“, допълни той.

Енергетика

Премиерът обобщи и резултатите от срещата си с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“.

„На проведената вчера среща постигнахме критично важно за бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година „Литаско“ наложи запор за закупуване на суров петорл от базирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията - тя работеше и с тежки видове нефт, изпитваше технологични затруднения, имаше намаляване обема на производството, повишаване на себестойността и бързо износване на инсталациите. Бъдещето на „Лукойл Нефтохим“ беше поставено под риск. Сега запорът се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за националната сигурност“, отбеляза премиерът.

Икономика

Радев увери, че властта продължава да работи за увеличение на икономическия ръст. „Това няма да става само със стимулиране на вътрешното потребление чрез заеми и раздаване на пари. Работим за агресивно привличане на инвестиции и подкрепа на бизнеса, повишаване на конкурентноспособността и производителността на икономиката. Инвестиционният съвет установи, че моделът за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан - той генерира корупция и отнема публичен ресурс. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включване на частен капитал. Това ще доведе до намаление на корупцията и повишаване на качеството“, коментира министър-председателят.

Инфраструктура

Той изрази очаквания МРРБ да извърши бързи щателни проверки на ремонтите и реконструкциите на пътища. „Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват документи за приемане на некачествено извършени дейности. От днес в МС има денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси“, съобщи Радев.

Редактор: Цветина Петкова