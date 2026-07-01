От „Възраждане“ обявиха, че са подали сигнали до компетентните институции за предполагаеми схеми за незаконно строителство в район „Връбница“ в София. Според партията става въпрос за десетки хиляди квадратни метра халета, офиси и други сгради, изградени без необходимите строителни книжа.

На пресконференция Деян Николов от „Възраждане“ и инженер Иван Георгиев, бивш служител в районната администрация, заявиха, че са установени над 100 нарушения само за няколкото месеца, в които Георгиев е служител по строителен контрол.

„Незаконният град“ край Варна: Имало ли е бездействие въпреки сигналите?

По думите на инж. Георгиев той е работил в район „Връбница“ от октомври 2025 г. до април 2026 г. За този период, който реално обхваща около 100 работни дни, са били съставени близо 150 констативни акта и са образувани 67 административно-наказателни производства за нарушения по Закона за устройство на територията. Георгиев твърди, че в много от случаите става въпрос за вече изградени и използвани обекти, за които впоследствие се правят опити да бъдат издадени строителни разрешения и друга документация със задна дата.

„Отиваме на място да проверим строителна площадка, на която по документи тепърва трябва да започне строителство, а намираме напълно завършен и функциониращ обект“, заяви инженерът.

Според него информацията за 16 конкретни случая вече е предадена на ГДБОП, Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура. Той уточни, че е бил разпитван неколкократно по образуваните проверки.

По думите му в сигналите са посочени конкретни фирми, физически лица и обекти, но на този етап не може да разкрива подробности заради течащите разследвания.

Георгиев твърди още, че е предоставил данни за възможни връзки между част от участниците в схемите и е изразил предположение за наличие на организирана престъпна група.

Бившият общински служител заяви, че по време на работата си е бил подложен на натиск да подписва документи за обекти, които вече са били построени и дори използвани, въпреки че по документи строителството им все още не е стартирало. По думите му част от ръководството на районната администрация настоявало процедурите да бъдат придвижвани, въпреки установените нарушения.

Задържаха 20 собственици на незаконни имоти във Варна и 5 общински служители, освободиха ги след разпит

Георгиев твърди също, че е получавал предупреждения относно лица, свързани със строителството, и че заедно с негов колега са сигнализирали районния кмет за оказвания натиск. Инженерът разказа още, че след започването на проверките е станал обект на заплахи и посегателства. По думите му на 3 март входната врата на жилището му била запечатана със строителна пяна. По случая е подаден сигнал в полицията и е образувана преписка.

Той допълни, че негов колега също е бил обект на вандалски прояви, включително спукани гуми и повредено имущество.

От „Възраждане“ твърдят, че незаконното строителство не е единичен случай, а мащабен процес, развивал се през последните години. Според тях най-сериозните нарушения са установени в района на Волуяк, където върху земеделски земи са изграждани големи производствени и складови бази, транспортна инфраструктура и цели нови зони за застрояване.

Редактор: Цветина Петкова