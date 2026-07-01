Капиталовите разходи, за които говори кабинетът, не е ясно какви са. Те са известни на хората в министерството, но е хубаво да бъде изброено за какво става дума. Аргументите на властта за разходите за издръжка са, че сега ситуацията е неспасяема, дефицитът ще е голям, няма как да се направи в рамките на 2026 г. Но това е спорно, защото определени разходи могат да бъдат отложени или отменени. Това каза икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев в ефира на "Интервюто в Новините на NOVA".

Той посочи, че дефицитът е можело да бъде по-нисък с „по-смели мерки”. По негови думи е важно да се отбележи, че кабинетът обещава, че още от 2027 г. дефицитът ще спадне. Но за да се случи това, държавата не трябва да увеличава разходите си извън швейцарското правило за пенсиите.

Има ли вина служебното правителство за дефицита и парите ни?

По думите му всяко правителство говори за по-голяма събираемост на данъците и борба със сивата икономика, но това рядко се случва. Също така отбеляза, че големият дебат за 20257 година е какво ще има в разходната, а не в приходната част. "В края на октомври, когато се внесе бюджета за следващата година, ще се види кое е обещание и кое реалност", каза експертът. Ако там разходите за издръжка и персонал растат, тогава "оправдания няма" - не може да бъдат обвинявани предходните управляващи, заяви още Ганев.

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Редактор: Цветина Петрова