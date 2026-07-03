В разгара на летния сезон и високите температури все повече хора посягат към бърза храна, предлагана на открито – пица на парче, дюнери, сладолед и различни кулинарни изделия. Но колко безопасни са тези продукти, когато стоят изложени на слънце, и какво трябва да следят потребителите?

По темата в ефира на „Твоят ден“ говори Бистра Иванова, която е началник на отдел „Контрол на храните“ към Областната дирекция по безопасност на храните - София-град.

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Според нея няма конкретна група храни, която да е най-опасна, но по-висок риск крият готовите кулинарни изделия и храните, предлагани на открито в сезонни и временни обекти, по плажове и туристически зони. Причината е, че те изискват стриктно спазване на условията за съхранение и обикновено са предназначени за бърза реализация.

Най-често установяваните нарушения при проверките са свързани с неправилно съхранение и неподходящо боравене с храните. Като пример Иванова посочи продажбата на сладолед на открито, при която за всеки вид трябва да се използва отделна лъжица, а персоналът да работи с ръкавици и средства за дезинфекция.

Особено внимание експертите обръщат на сосовете и майонезите, които често се виждат оставени извън хладилни витрини. По думите на Иванова това не е добра практика, тъй като подобни продукти се използват в продължение на дни и не бива да бъдат излагани продължително на високи температури и пряка слънчева светлина.

Проверки се извършват и по морските курорти, където инспекторите следят както условията за съхранение на храните, така и спазването на хигиенните изисквания. От агенцията напомнят, че отговорност носят не само търговците, но и самите потребители, които трябва да обръщат внимание на личната си хигиена.

Контролът се осъществява по предварителен график, по сигнали на граждани и по специални разпореждания на Българската агенция по безопасност на храните. През летния сезон фокусът е насочен към временните търговски обекти, плажните заведения и ол инклузив комплексите.

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Експертите предупреждават, че при термично обработените храни ключово значение има не само правилното им приготвяне, но и последващото съхранение. Температурата на топлата храна не трябва да пада под 63 градуса. Най-рисковият диапазон за развитие на бактерии е между 20 и 40 градуса, когато храната може бързо да стане опасна за консумация.

Затова препоръката е готовите ястия да се консумират веднага след закупуването им, а не да се оставят в автомобил, офис или на открито за по-дълго време.

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