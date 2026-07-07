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Търсенето се разшири и стигна няколко области
Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок.
Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша.
Издирването на 11-годишната Наталия продължаваРедактор: Ивета Костадинова
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