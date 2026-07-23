След 11 часа дебати, разискванията по Бюджет 2026 приключиха, а утре започва гласуването. Късно снощи окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети - на общественото осигуряване и на Здравната каса. А така нареченият голям бюджет вече е на второ четене в пленарната зала.

Предвижда се днес да разгледат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от БВП, средногодишна инфлация над 4 на сто и икономически растеж от 2,6 на сто. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10,1 млрд. евро.

Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Винетките ще се вдигнат от 1 август с 30%, майчинството и данъчните облекчения остават същите. Цигарите стават по-скъпи заради вдигането на акциза.

Основната спорна точка е размерът на дефицита - 5,7%. Според опозицията в бюджета има скрити разходи, които не са описани в страниците на план-сметката, но има планове те да бъдат изхарчени от страна на управляващите. Те обаче отхвърлят тези твърдения и заявяват, че дефицитът всъщност се е формирал най-вече от авансово акумулирани приходи, както и предварително заложени разходи, които са в размер на над 4 милиарда, и без тях дефицитът би бил 2,3%.

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС заяви: "През последните 20 години не е имало такъв бюджет с такъв дефицит. Не ни достигат близо 7 млрд евро, ще трябва да ги платят българските граждани".

Мартин Димитров от "Демократична България" посочи: "Вие не приехте целия ни пакет за намаляване на разходите с различни аргументи. А любимият ми аргумент беше - вие не че сте против, но искате вие да направите подобни предложения, които щели да бъдат по-добри".

Здравко Марков от "Прогресивна България" заяви: "Напротив ние се опитваме да спасим публичните финанси, а не се държим като бившите управляващи - като с луд с картечница".

Друг спорен момент между опозицията и управляващите са данъчните облекчения за младите родители. Опозицията иска те да бъдат увеличени, но управляващите казват, че хазната за тази година е изпразнена и това може да се случи през 2027 година.

Друга критика от опозицията е намаляването на тежестта на стажа на тези, които са наети на 4-часов трудов договор, спрямо тези, които са на 8-часов трудов договор, тъй като в момента и в двата случая се брои еднакъв стаж. Това ще доведе до намаляване на годишния отпуск на тези, които са назначени на 4 часа.

Някои от депутатите пък не искат да се премахват автоматизмите при заплатите на полицаите и военните.

Хамид Хамид от ДПС посочи, че "близо 30 години българския полицай чакаше обществото да му обърне внимание, да му осигури адекватно заплащане".

Недоволство и заради намаляването на субсидията за вероизповеданията.



Цончо Ганев от "Възраждане" посочи, че има заключени църкви, защото няма яснота как да бъдат издържани.

Управляващите все още няма да въведат механизъм за намаляване на заплатите в бордовете на директорите на държавните дружества. Но ще намалят броят на членовете им.

Теменужка Петкова посочи: "Обяснявахте какви възнаграждения се взимат, как не трябва да са толкова високи. А на бюджетна комисия се отказахте от тази ваша идея".

Константин Проданов от "Прогресивна България" коментира: "Не знам как ще кажете на един ръководител на РВД, който взема 15 000 евро заплата и ги заслужава, че трябва да я свалите на 4000 евро и какво ще стане със самолетите.".

4-часовите трудовите договори ще се водят с по-ниска тежест като стаж от 8-часовите и отпуската ще е по-малка.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" коментира: "Вие така ще накарате работодателите или да лъжат, че човекът е бил на работа или да се спазят закона".

Критики дойдоха и заради парите за инфраструктура.

Мирослав Иванов от "Продължаваме Промяната" запита защо харчим три пъти повече за инфраструктура и защо вместо тази неизпълнима капиталова програма не се заложат срества за политики - "за хората, а не за строителния бранш".

Слави Василев от "Прогресивна България" отговори: "Ние сме казали, че в капиталовите разходи се крие голяма корупция, вие казвате - при вас има повече пари за харчене, т.е. корупцията е по-голяма".

В рамките на обсъжданията председателят на комисията по бюджет и финанси Константин Проданов направи реплика към депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова, изполвайки израза - "това, че си гълтате корема за снимка, не значи, че сте фотомодел". Проданов използва израза метафорично с цел да покаже, че опозицията вади само моментна картина на състоянието на публичните финанси, а не показва нещата в цялост. В рамките на същото изказване Проданов се извини на Теменужка Петкова. Два часа по-късно Константин Проданов направи процедура по начина на водене, за да се извини още веднъж.